مجلس النواب يناقش مع الخارجية أوضاع حقوق الإنسان والتقارير الدولية

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا اليوم الثلاثاء مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم، أن الاجتماع يأتي في إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي تضطلع به لجنة حقوق الإنسان، وحرصًا على تعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات التنفيذية المعنية بملف حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.

وأشارت اللجنة إلى أن الاجتماع سيتناول مناقشة أوضاع حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، واستعراض المواقف الرسمية للدولة في المحافل الدولية والإقليمية، إلى جانب التعاون في إعداد التقارير الدورية التي تُرفع إلى الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

كما يتضمن الاجتماع بحث آليات متابعة تنفيذ التوصيات الدولية الصادرة بحق الدولة، ودور وزارة الخارجية في التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ هذه التوصيات. ويُختتم الاجتماع بالتباحث حول الحملات الإعلامية أو السياسية الخارجية التي قد تتناول أوضاع حقوق الإنسان محليًا، وسبل الرد الدبلوماسي الفاعل عليها.