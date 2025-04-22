يجري الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثات، اليوم الثلاثاء، مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يشمل تطوير الحوار ضمن إطار تحالف "أوبك بلس"، حسبما ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية، نقلا عن بيان للكرملين، قبيل اجتماع الزعيمين في موسكو.

كما سيناقش الزعيمان تنسيق الجهود الرامية إلى "ضمان المصالح المشروعة لكبار منتجي ومصدري الهيدروكربونات في سوق النفط العالمية"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت الوكالة بشكل منفصل إلى أن شركة "لوك أويل" الروسية لإنتاج النفط تتعاون مع عُمان في إمدادات النفط الخام والمنتجات النفطية.