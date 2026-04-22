مباحثات ليبية روسية لاستئناف عمل اللجنة المشتركة بعد توقف 15 عاما

بحثت روسيا وليبيا، الثلاثاء، التحضيرات الجارية لاستئناف عمل "اللجنة المشتركة" بين البلدين، بعد توقف دام نحو 15 عاما.

جاء ذلك خلال اجتماع بموسكو، بين وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الليبية ورئيس "اللجنة الليبية الروسية" محمد الشهوبي، مع وزير الطاقة الروسي ورئيس اللجنة من جانب بلاده سيرغي تسيفيليوف، وفق بيان للحكومة الليبية.

الاجتماع الذي حضره وزير خارجية ليبيا الطاهر الباعور، وأعضاء اللجنة، بحث "التحضيرات الجارية لاستئناف اجتماعات اللجنة الليبية الروسية المشتركة بعد توقف دام سنوات"، بحسب البيان الذي لم يوضح تفاصيل الزيارة.

وتناول الاجتماع، بحسب البيان، "مناقشة تحديد البرامج والمشروعات المقترح تنفيذها في عدد من القطاعات الحيوية تمهيدا لعرضها خلال الاجتماع المرتقب للجنة الفترة المقبلة".

كما ناقش الجانبان، وفق المصدر ذاته، "آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري إلى جانب بحث عودة الشركات الروسية للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار والتعاون في مجالات النفط والغاز".

وتم تشكيل "اللجنة الليبية الروسية المشتركة" في 1974 كإطار رسمي رفيع المستوى لتنظيم وتطوير العلاقات الاقتصادية والفنية بين ليبيا والاتحاد السوفيتي (روسيا حاليًا).

وتوقف عمل اللجنة بشكل شبه كامل في بداية التسعينيات، عقب انهيار الاتحاد السوفيتي وتزامن ذلك مع فرض العقوبات الدولية على ليبيا بسبب أزمة لوكيربي (سقوط طائرة ركاب أمريكية فوق بلدة لوكيربي الاسكتلندية واتُّهِمَت ليبيا في الحادثة) في عام 1992.

وعادت اللجنة للعمل عام 2008 بعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لليبيا آنذاك، حيث جرى توقيع اتفاقيات كبرى في مجالات النفط والغاز والطاقة الذرية السلمية.

وعام 2011 توقفت أعمال اللجنة مرة أخرى نتيجة الاحتجاجات التي أسقطت حكم الرئيس معمر القذافي وما تبعها من عدم استقرار سياسي وأمني في ليبيا مما أدى لتعليق المشاريع المشتركة.

وفي عام 2021 بدأت محاولات من حكومة الوحدة الوطنية تفعيل اللجنة وكلف وزير النفط حينها محمد عون رئيسا لها عن الجانب الليبي قبل أن يخلفه حاليا في الرئاسة وزير المواصلات محمد الشهوبي.