أمريكا: السماح لمحارب قديم جريح بمقاضاة شركة مقاولات على خلفية تفجير انتحاري بأفغانستان

سمحت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الأربعاء، لمحارب قديم أُصيب في تفجير انتحاري في أفغانستان برفع دعوى قضائية ضد شركة المقاولات الحكومية التي كان يعمل لصالحها منفذ الهجوم.

وكان الجندي السابق في الجيش، وينستون هنسيلي، قد أصيب عام 2016 عندما أوقف رجلا كان في طريقه لتفجير سترة ناسفة خلال سباق 5 كيلومترات أُقيم بمناسبة عطلة يوم المحاربين القدامى في قاعدة باجرام الجوي بأفغانستان.

لكن أحمد نايب، فجر نفسه بدلا من ذلك عندما تمت مواجهته، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من اثني عشر آخرين، بحسب وثائق قضائية.

وتسببت المقذوفات في كسر جمجمة هنسيلي ومزقت دماغه، مما أدى إلى فقدانه القدرة الكاملة على استخدام جزء كبير من الجانب الأيسر من جسده.

وقال محاموه، إنه يعاني أيضا من موجات دماغية غير طبيعية ونوبات صرع وإصابة دماغ رضية.

وأفادت وثائق قضائية، بأن هنسيلي باشر في رفع دعوى قضائية ضد شركة فلور إنتركونتيننتال، بعد أن حمل تحقيق للجيش الشركة مسئولية الإخفاق في الإشراف على "نايب"، وهو موظف أفغاني كان قد صنع السترة الناسفة في موقع العمل داخل القاعدة.