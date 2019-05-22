الإمارات تستهدف أصحاب الأموال والمخترعين المتفوقين لتنمية الدولة اقتصاديا

تأشيرات تصل إلى 10 سنوات لجذب 7000 مستثمر بقيمة 100 مليار درهم



تمنح دولة الإمارات إقامة دائمة للمستثمرين وأصحاب المواهب والكفاءات الاستثنائية، كخطوة داعمة لاقتصاد الدولة الذي تأثر مع تراجع أسعار النفط، بينما ارتفع ضخ المستثمرون للأموال في الاقتصاد ووصلت تقريبًا إلى 27 مليار دولار.

وعلى غرار المملكة العربية السعودية التي ألغت نظام الكفالة وبدأت العمل بنظام الإقامة الدائمة المتميزة أو كما أسماها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نظام "الجرين كارد"، أعلن حاكم دبي نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق النظام الجديد تحت اسم "البطاقة الذهبية".

وكتب محمد بن راشد عبر حسابه على تويتر قائلًا، "أطلقنا اليوم نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" في دولة الإمارات ... إقامة دائمة للمستثمرين، وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون .. الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة 6800 مستثمر تبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم".

وأضاف بن راشد، عبر تويتر مُحددًا من سيتم منحهم البطاقة الجديدة، "سيتم منح الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" للمتميزين وللمواهب الاستثنائية ولكل من يساهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الإمارات .. نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا.. وجميع المقيمين في دولة الإمارات هم إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة في دولة الإمارات".

وتقدم «الشروق» كل ماتريد معرفته عن النظام الإماراتي الجديد..

متى تم اعتماد المشروع الجديد؟

اعتمد نظام الإقامة الجديد من قبل مجلس الوزراء الإماراتي، في نوفمبر الماضي، وقرر منح تأشيرات إقامة من 5 سنوات وتصل لـ 10 سنوات، لعدد من الفئات في مجالات مختلفة.

ماهي الفئات التي حددها المشروع الجديد؟

حدد المشروع الجديد عددًا من الفئات لكل منها شروط، وهي: المستثمرين، رواد الأعمال، أصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، المبدعون من أهل الثقافة والفن، المخترعون، أصحاب النخبة، المدراء التنفيذيون، الطلاب المتفوقون.

ماهي أنواع تأشيرات الإقامة الدائمة؟

تأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات لكل مستثمر بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم.

تأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين في مجال الثقافة والفن.

تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات للمستثمر العقاري بقيمة 5 ملايين درهم.

تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات لرواد الأعمال بمشاريع بقيمة 500 ألف درهم.

تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات للطلاب وأسرهم من المتفوقين بالثانوية العامة والجامعات داخل الإمارات وخارجها بدرجة امتياز.

ماهي شروط منح الإقامة الدائمة للمستثمرين؟

قسم القانون المستثمرين فئتين وهما:-

*المستثمر العقاري: وهو المستثمر التي لاتقل القيمة الإجمالية للاستثمارات عن 5 ملايين درهم.

*المستثمر في الاستثمارات العامة: يشترط للحصول على تلك التأشيرة من خلال وديعة أو إنشاء شركة أو أن يكون شريك بقيمة استثمارية لا تقل عن 10 ملايين درهم، أو إجمالي استثمارات لا تقل عن 10 ملايين درهم.

واشترط القرار بخصوص المستثمرين، أن يكون المبلغ المستثمر مملوكًا بالكامل لهم وليس قرضًا وأن يقدم ما يثبت ذلك، مع الاحتفاظ بالاستثمار لمدة 3 سنوات على الأقل، وأن تكون ذمة المستثمر المالية خالية من أي مطالبات تُنقص من المبلغ المذكور.

وتشمل مزايا التأشيرة، كل شريك مساهم بـ10 ملايين درهم، والزوج والزوجة والأبناء، ومدير تنفيذي واحد ومستشار واحد، ويسمح القرار للمستثمرين بدخول الدولة لمدة ستة أشهر متعددة الدخول، وهي فترة تقديم متطلبات التأشيرة.

ماهي شروط منحها لرواد الأعمال؟

قسم أيضًا القرار رواد الأعمال لفئتين وهما:

*الفئة الأولى: هو أن يكون ممتلك مشروع سابق وناجح بقيمة 500 ألف درهم كحد أدنى.

*الفئة الثانية: تشترط أن يكون حاصل على موافقة من حاضنة أعمال معتمدة في الدولة، ومن الممكن أن تترقى تأشيرته للحصول على إقامة دائمة حال استيفاء شروط تلك فئة.

تشمل مزايا رواد الأعمال، كلًا من "رائد الأعمال والشركاء وثلاث مدراء تنفيذيين، والزوج والزوجة والأبناء"، ويسمح له بدخول الدولة لمدة ستة أشهر متعددة الدخول وهي فترة تقديم متطلبات التأشيرات مع قابلية التجديد لمدة ستة أشهر أخرى.

ماذا عن أصحاب المواهب التخصصية والباحثين؟

تحصل هذه الفئة على تأشيرة لمدة 10 سنوات، وتشمل بالتأشيرة الزوج والزوجة والأبناء، ويشترط لكافة الفئات وهي "أصحاب المواهب التخصصية، الباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين في مجال الثقافة والفن"، وجود عقد عمل ساري المفعول والتخصص في المجالات التي تُعد ذات أولوية بالنسبة للدولة وحدد القانون الشروط الخاصة بكل فئة كالتالي:-

*الأطباء والمتخصصون: توافر اثنان على الأقل من الشروط الأتية:-

الحصول على أعلى شهادة علمية من أفضل 500 جامعة في العالم.



الحصول على جائزة أو شهادات تقدير للعمل القائم في اختصاص المتقدم المساهمة.



كتابة مقالات أو كتب علمية في منشورات متميزة في مجال عمل المتقدم.



الحصول على عضوية في منظمة مرتبطة في مجال عمل المتقدم.



الحصول على تحصيل علمي عالي لا يقل عن شهادة الدكتوراه بالإضافة إلى الخبرة العملية في مجال عمل المتقدم.

لا تقل خبرته العلمية عن 10 أعوام في التخصص المطلوب، وأن تكون الشهادة معتمدة من مجلس الإمارات للعلماء، أو الحاصلين على ميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي.

*المبدعون من أهل الثقافة والفن: أن يكون المبدع معتمدًا من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

*المخترعون: الحصول على براءة اختراع ذات قيمة مضافة على اقتصاد الدولة مع الحصول على اعتماد من وزارة الاقتصاد.

*أصحاب النخبة: حدد القانون الذين يتمتعون بقدرات عقلية متميزة يتم توثيقها ببراءات الاختراع أو أبحاث علمية منشورة في دوريات عالمية مميزة.

*المدراء التنفيذيون: وهو أن يكونوا من أصحاب الشركات الرائدة والمعروفة وذات الخبرة العالمية ممن يملكون "تحصيل علمي عالي، خبرة عملية، ومنصب".

ماهي تأشيرة الطلاب المتفوقين؟

شمل القرار منح تأشيرة للطلاب المتفوقين والحاصلين على تقدير امتياز، أي ما يعادل درجة 95% على الأقل في الثانوية العامة في المدارس الحكومية والخاصة.

وأن يكون حاصلا على تقدير امتياز ما يعادل 3.75 GPA على الأقل عند التخرج من الجامعات المتواجدة داخل الدولة وخارجها.

وتشمل مزايا تلك التأشيرة الطلاب المتفوقين وأسرهم.

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