منظمة الصحة العالمية: الجزائر والأرجنتين خاليتان من الملاريا

قال موقع (CNN) الأمريكي، إن منظمة الصحة العالمية أعلنت اليوم الأربعاء، القضاء على الملاريا في الجزائر والأرجنتين، بالإضافة إلى 38 دولة ومنطقة خالية من المرض حتى الآن، ما يشكل معلمًا هامًا في مكافحة المرض الذي ينقله البعوض.

ويقول الدكتور ماتشديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، إن الجزائر أثبتت أنه يمكن التغلب على الملاريا في بقية بلدان أفريقيا من خلال القيادة والعمل الجريء والاستثمار السليم واسستخدام العلوم، مشيرًا الى أنه يمكن لبقية القارة أن تتعلم من هذه التجربة، لافتًا إلى أن هذا النجاح في وقف المرض يعود إلى قوة عاملة صحية مدربة تدريبًا جيدًا، قدرت على تشخيص وعلاج الملاريا من خلال الرعاية الصحية الشاملة والاستجابة السريعة.

والملاريا هي مرض طفيلي ينتقل عن طريق لدغة بعوضة الأنوفيلة، ويمكن الوقاية منه وعلاجه، ففي عام 2017 كان هناك ما يقدر بنحو 219 مليون حالة وأكثر من 400000 حالة وفاة مرتبطة بالملاريا في جميع أنحاء العالم، فيما تقول الدراسات إن عقاقير الحمية يمكن أن توقف سلوك امتصاص الدم للبعوض.

ومن أجل أن يتم اعتماد أي بلد على أنه خالٍ من الملاريا، يجب أن يثبت أن المرض قد توقف عن الانتقال لمدة 3 سنوات متتالية على الأقل.

وتقع معظم الوفيات الناجمة عن الملاريا في قارة إفريقيا، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي عن مشروع تجريبي واسع النطاق لبدء تطعيم حوالي 360.000 طفل سنويًا في ثلاث دول إفريقية بأول لقاح ضد الملاريا في العالم، موضحة أن اللقاح سيوفر حماية جزئية من الملاريا، وهو ما أثبتته التجارب السريرية بمنع ما يقرب من أربعة من كل 10 حالات إصابة بالملاريا في العالم.

جدير بالذكر أن الأرجنتين تعد ثاني دولة منذ 45 عامًا يتم الاعتراف بها خالية من الملاريا في الأمريكتين، بعد باراجواي، التي وصلت إلى هذا الوضع العام الماضي، وتم القضاء على الملاريا في الأرجنتين في السبعينيات، من خلال تدريب العاملين في مجال الصحة على رش المنازل بالمبيدات الحشرية، وتشخيص المرض من خلال الفحص المجهري، والاستجابة للحالات بفعالية.