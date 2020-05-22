في ظل انتشار فيروس كورونا الذي لم يُكتشف له علاج حتى الآن، تلعب المناعة الطبيعية دورًا أساسيًا في التصدي للفيروس وحماية الجسم من المرض وأعراضه، لذلك تحث كافة الجهات المعنية حاليًا على تقوية جهاز المناعة بتناول الأطعمة التي تعزز من قدراتها لدى الصغار والكبار، ونستعرض في التقرير التالي بعض المشروبات التي تساعد على تقوية جهاز المناعة.

ووفقا لما ذكره موقع "أفوجيل" فإن المشروبات التي تعمل على تقوية جهاز المناعة لها دور قوي في مواجهة الحساسية ونزلات البرد، ويساعد نظام المناعة القوي على التعافي بسرعة أكبر من أعراض مثل انسداد الأنف والتهاب الحلق.

*عصير البطيخ والنعناع والجرجير:

البطيخ هو أول المشروبات التي تعزز المناعة لأنه يحتوي على مادة كيميائية مفيدة تسمى الليكوبين، والتي يمنحها اللون الأحمر اللامع، ويعد مضادا قويا للأكسدة؛ ما يعني أنه يدعم جهاز المناعة وبالتالي يساعد على منع المرض.

*عصير الليمون الساخن:

إذا وجدت نفسك مصابًا بنزلة برد أو إنفلونزا، وترغب في منع حدوثها في المقام الأول، فإن عصير الليمون المغلي، هو الحل الأفضل لأنه يدعم الجهاز المناعي وبذلك يساعد في منع نزلات البرد والانفلونزا وتخفيفها، وإذا كنت تعاني من التهاب في الحلق أو السعال، أو كنت تشعر أن هذه الأعراض على وشك الظهور، فهذا هو الشراب المثالي للجوء إليه.

*عصير البرتقال والطماطم:

يعد عصير البرتقال والطماطم رائعًا لجهاز المناعة بسبب محتواه الغني بفيتامين سي، الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة والدفاع عن نفسه ضد العدوى والفيروسات، ويحتوي عصير البرتقال والطماطم على فيتامين ج، الذي يشجع على امتصاص الحديد، وهو عنصر غذائي رئيسي آخر يحافظ على صحة الخلايا وقوتها، لذلك بهذه الطريقة يمكن تقوية جهاز المناعة.

*شاي الأعشاب:

يعتقد الخبراء أن شاي البابونج والشاي الأخضر يساعدان جهاز المناعة لأنه يحتوي على مواد كيميائية نباتية، وهذه المواد الكيميائية لها خصائص وقائية؛ ما يعني أنها يمكن أن تساعد في التخلص من فيروسات البرد والإنفلونزا.

ويحتوي شاي البابونج أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات، لذلك إذا كنت تعاني بالفعل من التهاب في الحلق أو انسداد في الأنف يجب تناول كوب من شاي البابونج على فترات متقاربة من اليوم.

*عصير التوت:

التوت من أهم المكونات التي تعزز المناعة لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين سي، ولعصير التوت طريقة رائعة لجني جميع فوائده حيث يمكنك مزج بعض الأصناف المختلفة وعمل مشروب صحي ولذيذ.

*عصير الجزر:

بالإضافة إلى استهلاك الكثير من الفواكه والأعشاب، هناك طريقة أخرى لدعم جهاز المناعة وهي تزويده بالخضروات، ويعد عصير الجزر على وجه الخصوص غني ببيتا كاروتين وهو أحد مضادات الأكسدة التي يتم تحويلها إلى فيتامين أ في الجسم، حيث أن مضادات الأكسدة في الجزر لها دور داعم خاص عندما يتعلق الأمر بصحة وظائف المناعة لديك، ما يساعدها في مكافحتها للفيروسات والحساسية.

*عصير السبانخ:

تعتبر السبانخ من العناصر المهمة لتقوية المناعة لأنها معبئة بمضادات الأكسدة وفيتامين ج، والتي يمكن أن تزيد من قدرة الجهاز المناعي على مكافحة العدوى.

*الماء:

الماء ضروري بغض النظر عما إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة جهازك المناعي أم لا، فإن شرب الماء بانتظام يساعد أيضًا على طرد أي سموم من الجسم، وبالتالي تمكين جهاز المناعة من العمل كالمعتاد، لذا يعد هذا مشروبًا رئيسيًا آخر عندما يشجع نظام المناعة الصحي ومن المهم أن تحصل على 1.5-2 لترًا في اليوم.