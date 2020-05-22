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زعيم المعارضة النيوزيلندية سيمون بريدجز يخسر قيادة الحزب

علم نيوزيلاندا
علم نيوزيلاندا
ولنجتون - د ب أ
نشر فى : الجمعة 22 مايو 2020 - 10:14 ص | آخر تحديث : الجمعة 22 مايو 2020 - 10:14 ص

تعرض زعيم المعارضة النيوزيلندي سيمون بريدجز، اليوم الجمعة، للاقصاء من رئاسة الحزب الوطني المعارض قبل أشهر فقط من إجراء الانتخابات العامة في البلاد.

سيتولى تود مولر عضو البرلمان النيوزيلندي عن الحزب الوطني قيادة الحزب الآن، بعد أن تحدّى بريدجز على منصبه في اجتماع طارئ للحزب اليوم الجمعة، بعد أسبوع من تراجع شعبية حزب المعارضة اليميني في استطلاعات الرأي.

وقال مولر في بيان صحفي إن تركيزه ينصب على الانتعاش الاقتصادي للبلاد.

وأكد مولر أن "النيوزيلنديين بحاجة إلى حكومة وطنية تتمتع بالخبرة والمهارات الإدارية لإخراج بلادنا من أسوأ أزمة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".

يذكر أن نيوزيلندا ستجري انتخاباتها العامة في 19 سبتمبر.


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