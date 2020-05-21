نجوم الفن يحتفون بـ«الاختيار» ويترحمون على شهداء الوطن

بعد انتهاء عرض الحلقة الـ28 من مسلسل «الأختيار»، والتي جسدت ملحمة البرث العظيمة التي قدمها أبطال قوات الصاعقة من الكتيبة 103 بقيادة العقيد أحمد صابر منسي، بدأت تعليقات الجمهور على الحلقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محتفية وفخورة بعمل يعرض ولو جزء من تضحيات هؤلاء الأبطال الذين بذلوا كل غالي ونفيس فداء للوطن، كما ترحموا على أحمد صابر منسي ورجاله الذين استشهدوا في كمين مربع البرث، وجميع الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم واستشهدوا فداء للوطن، ورصدت «الشروق» بعض تعليقات نجوم الفن على مسلسل «الاختيار» وشهداء ملحمة البرث:

كانت البداية مع الفنان محمود البزاوي، الذي عبر عن فخره بأن ابن شقيقه كان ضمن أحد الشهداء عملية «حق الشهيد»، معلقا: «النهاردة أنا فخور وهأفضل فخور لأنه شرف.. إن ابن أخويا هشام مصطفى البزاوي، أحد شهداء عملية حق الشهيد في سيناء.. ألف رحمة ونور عليك يا فخر العيلة يا بطل شوفتك وسطهم النهاردة يا حبيبي».

‏⁧‫#ملحمه_البرث‬⁩ النهاردة انا فخور و هافضل فخور لانه شرف .. ان ابن اخويا هشام مصطفى البزاوي احد شهداء عملية حق الشهيد في سيناء .. الف رحمه و نور عليك يا فخر العيله يا بطل شوفتك وسطهم النهاردة يا حبيبي ♥️ تم النشر بواسطة ‏Mahmoud Albezzawy - محمود البزاوي‏ في الخميس، ٢١ مايو ٢٠٢٠

كما نشر مجموعة من صور ملحمة البرث الحقيقية معلقا: «‏⁧‫تحية لكل الأبطال الشجعان اللي حفظوا الكرامة والكبرياء لينا كلنا، وكانوا مثال للإرادة والعزيمة والوطنية.. ربنا يرحم القائد أحمد المنسي قائد واحدة من أعظم ملاحم قواتنا المسلحة.. وربنا يصبرنا جميعا.. تحيا مصر».

‏⁧‫#ملحمه_البرث‬⁩ تحيه لكل الابطال الشجعان اللي حفظوا الكرامه و الكبرياء لينا كلنا و كانوا مثال للاراده و العزيمه و... تم النشر بواسطة ‏Mahmoud Albezzawy - محمود البزاوي‏ في الخميس، ٢١ مايو ٢٠٢٠

وطرح المطرب أحمد جمال أغنيته الزطنية الجديدة «إحنا مش بتوع حداد»، التى يقدمها هدية لروح الشهيد أحمد المنسي، وجميع الشهداء من جنود مصر.. وقال «جمال» إن الأغنية هى رسالة واضحة بأنه لو استشهد الشهيد منسي فى سيناء فهناك 100 مليون منسي يعيشون جميعا من أجل حماية تراب هذه البلد، وهي من ألحانه، وكلمات محمد وديع، وتوزيع الهامى دهيمة وأحمد حسام، وتشهد مشاركة حمزة ابن الشهيد «المنسي».

ونشر الفنان أحمد خالد صالح، صورة لـ«المنسي» وأبطال الكمين الحقيقيين، معلقا: «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.. رحم الله شهداء الوطن أجمعين».

وطرح المطرب أدهم سليمان أغنية وطنية بعنوان «الشهيد منسي»، هدية لروح الشهيد البطل أحمد المنسي، معلقا: «سلاما على أرواح طاهرة أبت الموت إلا شرفا ولم تنحني جباهم لغير الله، سلاما عليكم شهدائنا الأبرار.. أهداء إلى روح الشهيد البطل عقيد أ.ح/ أحمد صابر منسي وإلى أرواح أبطالنا في سيناء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن.. لن ننساكم».

ونشر الفنان أحمد السقا، صورة من المسلسل، معلقا بأحد جمل المسلسل: «هنعمل إيه يافندم؟.. هنموت رجالة زى ما عشنا يا هرم».

هنعمل ايه يافندم ؟

هنموت رجاله زى ماعيشنا ياهرم💔💔💔#الاختيار pic.twitter.com/uvWWbUMhip — Ahmed Elsaka (@ElSaka) May 21, 2020

وكتب الفنان أحمد صلاح حسني، عبر حسابه على «تويتر»: «مصر.. بمجرد ما تسمع كلمة مصر، ولا تشوف أي عمل وطني الـ100 مليون بيكونوا على أتم استعداد للدفاع عن تراب هذه البلد بأرواحهم.. حفظ الله مصر وشعب مصر».

مصر .... بمجرد ما تسمع كلمه مصر ولا تشوف اَي عمل وطني ال١٠٠ مليون بيكونوا علي أتم استعداد للدفاع عن تراب هذه البلد بأرواحهم ... حفظ الله مصر وشعب مصر #مصر #شهداء_الوطن #ملحمة_البرث — Ahmed Salah Hosny (@AhmedSalahhosny) May 21, 2020

كما نشر أيضا صورة للشهيد البطل «المنسي»، وعلق عليها: «بطل بكل ما تحمله الكلمة، ومثل أعلى لكل شباب مصر، أنت وكل الرجال اللي ضحوا بأرواحهم عشان تراب مصر.. لن ننساكم».

بطل بكل ما تحمله الكلمه ومثل اعلي لكل شباب مصر انت وكل الرجال الي ضحوا بأرواحهم عشان تراب مصر .... لن ننساكم #منسي #شهداء_الوطن #شهداء_البرث #احمد_منسي pic.twitter.com/Lb89g5mgob — Ahmed Salah Hosny (@AhmedSalahhosny) May 21, 2020

ونشر الفنان محمد هنيدي صورة من بوستر الحلقة للفنان أمير كرارة، معلقا: «حلقة عظيمة لملحمة عظيمة.. أبطالنا وشهدائنا هنفضل فاكرينكم دايما».

حلقة عظيمة لملحمة عظيمة .. ابطالنا وشهدائنا هنفضل فاكرينكم دايما pic.twitter.com/c2oKXlXh0z — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) May 21, 2020

كما نشر الفنان أحمد حلمي صورة له أثناء تأديته الخدمة العسكرية، وعلق عليها: «دخلت جيش بلدي وخدمت فيه وأفتخر.. سلام لكل دفعتي وزمايلي العساكر ولكل صف ضابط ولكل صول وكل ضابط وكل قائد.. تحية لكل شهيد استشهد في حب الوطن مصر.. حط صورتك وأنت في الجيش تحية ليهم.. كلنا جيش واحد في بلد واحدة.. ودائمًا على العهد يا رجالة».

دخلت جيش بلدي وخدمت فيه وأفتخر .. سلام لكل دفعتي وزمايلي العساكر ولكل صف ضابط ولكل صول وكل ضابط وكل قائد .. تحية لكل شهيد استشهد في حب الوطن مصر .. حط صورتك وأنت في الجيش تحية ليهم .. كلنا جيش واحد في بلد واحدة .. ودائمًا على العهد يا رجالة ❤️ pic.twitter.com/PkYBHkVG3J — Ahmed Helmy (@ahelmy) May 21, 2020

ونشر الفنان نبيل الحلفاوي، صورة لـ«المنسي»، وعلق عليها: «بعد فيض المشاعر منذ حلقة الأمس.. وردود الفعل بعد حلقة اليوم.. هذا الاحتفاء العظيم بشهدائنا وأبطالنا.. أفاتار جديد».

بعد فيض المشاعر منذ حلقة الأمس.. وردود الفعل بعد حلقة اليوم.. هذا الاحتفاء العظيم بشهدائنا وأبطالنا.

أفاتار جديد. pic.twitter.com/CKiFVFIE3n — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) May 21, 2020

وكتب أيضا عبر «تويتر»: «عرفتم ليه سيناء غالية علينا.. مروية بدم الرجالة دول، وبمن سبقوهم، وبمن سيلحقون بهم إلى الجنة بإذنه سبحانه وتعالى».

عرفتم ليه سينا غالية علينا.. مروية بدم الرجالة دول وبمن سبقوهم وبمن سيلحقون بهم إلى الجنة بإذنه سبحانه وتعالى. — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) May 21, 2020

ونشرت الفنانة السورية كندة علوش صورة من بوستر الحلقة للفنان أمير كرارة، وعلقت عليها: «إذا كانت حلقة من مسلسل الاختيار مؤثرة ومؤلمة إلى هذا الحد، فكم من الألم ذاقه أبطال وشهداء ملحمة البرث، وكيف كان وقعها على ذويهم.. ننحني أمام بطولاتكم وآلامكم وتضحياتكم.. رحمة الله على كل الشهداء الأبطال.. وتحية كبيرة لكل صناع هذا العمل الاستثنائي».

إذا كانت حلقة من مسلسل #الاختيار مؤثرة ومؤلمة إلى هذا الحد

فكم من الألم ذاقه أبطال وشهداء #ملحمة_البرث وكيف كان وقعها على ذويهم

ننحني أمام بطولاتكم وآلامكم وتضحياتكم

رحمة الله على كل الشهداء الأبطال 💔🙏🏻

وتحية كبيرة لكل صناع هذا العمل الاستثنائي pic.twitter.com/qS3ek89Oqo — Kinda Alloush (@KindaAlloush) May 21, 2020

كما نشر الفنان عمرو يوسف صورة من بوستر الحلقة للفنان أمير كرارة، معلقا: «حلقة رائعة لملحمة عظيمة ملحمة البرث.. رحم الله أبطالنا الشهداء وحمى جيش مصر العظيم».

ونشر الفنان هاني رمزي صورة مدمجة للبطل «المنسي» مع الفنان أمير كرارة، وعلق عليها: «الله يرحم شهداء مصر الأبطال ويصبر أهاليهم.. مسلسل الاختيار ملحمة وطنية.. تحية لكل صناعه، كلنا جيش مصر، ولا يمكن ننسى العهد».

الله يرحم شهداء مصر الأبطال ويصبر أهاليهم #مسلسل_الأختيار ملحمه وطنيه تحيه لكل صناعه كلنا #جيش_مصر ولا يمكن ننسى العهد و#تحيا_مصر pic.twitter.com/4NyYRTx8CM — Hany Ramzy (@HanyRamzy) May 21, 2020

وكتبت الفنانة التونسية هند صبري على «تويتر»: «طوبى لمن عرفكم في الدنيا ومن يجاوركم الآن في الجنة.. عشتم أسودا ومتم أبطالا.. الحلقة 28 من الاختيار هزت مشاعر العرب كلهم، شكرا أمير كرارة وبيتر ميمي وباهر دويدار، وبالطبع الشركة المتحدة وتامر مرسي، وكل من ساهم في هذه الملحمة.. رحم الله كل شهيد ضحى بروحه من أجل وطنه».

طوبى لمن عرفكم في الدنيا و من يجاوركم الأن في الجنة .

. عشتم أسودا و متم أبطالا .

الحلقة 28 من #الإختيار هزت مشاعر العرب كلهم. شكرا أمير كرارة و بيتر ميمي وباهر دويدار وبالطبع الشركة المتحدة وتامر مرسي و كل من ساهم في هذه الملحمة.

رحم الله كل شهيد ضحى بروحه من أجل وطنه. pic.twitter.com/brKL4OhILX — Hend Sabry - هند صبري (@HendSabry) May 22, 2020

ونشرت الفنانة صابرين صورة لأبطال الملحمة الحقيقية، وعلقت عليها: «قالوا إيه علينا دول وقالوا إيه.. أحياء عند ربهم يرزقون».