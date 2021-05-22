العاهل الأردني يوجه بنقل مصابي غزة إلى مستشفيات المملكة

وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، القوات المسلحة الأرنية بنقل المصابين من أبناء قطاع غزة ممن تتطلب حالاتهم استكمال العلاج إلى مستشفيات المملكة، مشددا على أهمية توفير سبل الرعاية وأفضل العناية بالمرضى والمصابين في المستشفى، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان أن الملك أكد خلال اتصال هاتفي برئيس بعثة التعزيز للمستشفى الميداني الأردني (غزة/66) المقدم الطبيب هيثم اربيحات اليوم السبت، أن الأردن مستمر في توفير كل سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح البيان أن العاهل الأردني اطمأن خلال الاتصال على أوضاع المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة واحتياجاته، وعلى الأشقاء الفلسطينيين المصابين في القطاع الذين يتلقون العلاج فيه.

وكان الملك عبد الله الثاني وجه القوات المسلحة الأردنية في الفترة الأخيرة بتعزيز المستشفى الميداني بمستشفى ميداني متحرك مجهز بجميع المعدات والكوادر الطبية لاستقبال الأعداد المتزايدة من الإصابات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي.

كما أوعز الملك مؤخرا بتجهيز مستشفى ميداني عسكري جديد في قطاع غزة، يكون بأعلى المواصفات الطبية، لدعم ومساندة الجهود الطبية للمستشفى الميداني العسكري الأردني.

واستقبل المستشفى، منذ انطلاقه عام 2009، ما يقارب 3 ملايين مريض، حيث كان الأردن أول دولة عربية تقوم بإرسال مستشفى ميداني إلى القطاع، ويتراوح عدد مراجعيه بين 1000 إلى 1200 يوميا.