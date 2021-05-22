الهلال الأحمر الفلسطيني: جهود السيسي بعثت مواطني غزة للحياة من جديد

أكّد المدير التنفيذي للهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور بشار مراد أنّ مصر هي الدولة الوحيدة التي فتحت أبوابها أمام علاج جرحى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال في تصريحات لبرنامج "المصري أفندي" الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء السبت، إن تعتبر هي الرئة والشريان الذي يغذي قطاع غزة، لافتًا إلى أن المعبر الوحيد الذي كان فُتِح أمام الفلسطينيين هو معبر رفح.

وأضاف أنّ المساعدات الإغاثية التي تقدمها مصر وفتح معبر رفح في هذه الأثناء أنقذ قطاع غزة من التعرض لكارثة صحية وغذائية مروعة.

وحرص مراد على توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده في دعم الفلسطينيين، معقبًا: "جهود الرئيس السيسي والحكومة المصرية بعثت مواطني غزة للحياة من جديد".

وأشار إلى أن الأوضاع في غزة خلال العدوان كانت كارثية، لافتًا إلى أن كافة أهالي القطاع شعروا أنهم على قائمة انتظار الموت بسبب غارات الاحتلال العنيفة التي لم تتوقف على مدار أيام العدوان.

وأفاد مراد بأن عددًا ضخمًا من مواطني غزة اضطروا لترك منازلهم والإقامة في المخيمات وأماكن الإيواء هربًا من الغارات الإسرائيلية، مبديًا تخوفه من موجة ثالثة لتفشي فيروس كورونا تضرب القطاع.

ولليوم السابع على التوالي، تواصل مصر فتح معبر رفح البري بشكل استثنائي؛ لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة، ولإدخال المساعدات إلى القطاع، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت مصادر مسؤولة عن تشغيل المعبر، في وقت سابق من اليوم السبت، تواجد جميع الأطقم الإدارية والطبية؛ لتيسير عبور الجرحى والمصابين ومرافقيهم للعلاج في المستشفيات المصرية.