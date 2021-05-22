وزير الخارجية الفلسطيني يزور بغداد غدا الأحد

يزور وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، يوم غد الأحد، العاصمة العراقية بغداد، ومن المقرر أن يلتقي «المالكي» الرئاسات الثلاث ونظيره العراقي فؤاد حسين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في بيان تلقته وكالة الأنباء الرسمية «واع»: «وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يزور بغداد غدا وسيلتقي الرئاسات الثلاث ووزير الخارجية فؤاد حسين».

وبدأ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في الساعة الثانية من صباح الجمعة، فيما تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالمساعدة في تخفيف أثر الدمار الناجم عن أسوأ قتال بين الطرفين منذ سنوات من خلال مساعدة إنسانية للفلسطينيين بقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الجمعة، عن أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة، بلغت 248 شهيدًا من بينهم 66 طفلًا و39 سيدة و17 مسنًا، إضافة إلى 1948 إصابة بجروح مختلفة.