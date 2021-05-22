مدرب سلة الزمالك: تعاهدنا على الفوز بمواجهة بطل السنغال

أكد ياسر عبد الوهاب المدرب العام للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك ان جميع لاعبي الفريق الموجودين حاليا في رواندا لخوض البطولة الإفريقية بحالة جيدة موضحا أن المسحات الطبية جميعها سلبية.

وأضاف عبد الوهاب في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك أن الفريق خاض تدريباته امس لمدة ساعة ونصف ، كما تدرب اليوم فى العاشرة صباحا استعدادا لخوض المباراة الثانية في البطولة والتي تقام غدا الأحد أمام فريق دوانس السنغالي، مشددًا على أن اللاعبين عازمون على تحقيق الانتصار وتحقيق ما يرغبه الجمهور الأبيض على الرغم من الصعوبات التي يتعرضون لها.

كما شدد مدرب سلة الزمالك على أن اللاعبين يرغبون في أن يكونوا خير ممثل لمصر في البطولة التي تعتبر الأقوي أفريقيًا والتي تقام لأول مرة تحت رعاية الNBA.

واختتم ياسر عبد الوهاب تصريحاته بأنه يطالب جماهير نادي الزمالك العظيمة بتقديم الدعم والمساندة للاعبي الفريق خلال البطولة الإفريقية.

يذكر أن سلة الزمالك كان قد حقق الفوز في أولى مبارياته بالبطولة الأفريقية على فيروفيارو الموزمبيقي 71-55 الاثنين الماضي.