الكويت: منع دخول الركاب غير الكويتيين إلى البلاد مستمر حتى إشعار آخر

قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، إن إعفاء المواطنين القادمين إلى البلاد المحصنين ضد فيروس كورونا «كوفيد 19» والمتعافين من الإصابة به من قرار الحجر الصحي، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم السبت.

وأضاف نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني الكويتي، سعد العتيبي، لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، صباح السبت، أن القرار يشمل المواطنين ممن مضى على تلقيهم جرعتهم الأولى أسبوعان، وكذلك المتعافين ممن مضى على شفائهم مدة لا تتجاوز 90 يوما.

وأوضح أنه يتعين على جميع القادمين إلى البلاد وقبل صعود الطائرة إبراز شهادة طبية تفيد بالخلو من الإصابة بالفيروس (بي.سي آر)، على ألا تتجاوز مدتها 72 ساعة قبل موعد الرحلة، سواء كان الراكب قد حصن بتلقي اللقاح أو لم يتلقاه.

وذكر أنه يتوجب أيضا على الراكب القادم دفع قيمة فحص (بي سي آر) واحد من خلال منصة (كويت مسافر) قبل صعوده الطائرة متوجها إلى الكويت، إذ إن الحجر المقرر عليه ينتهي شريطة إجراء الفحص خلال مدة أقصاها 3 أيام من تاريخ الوصول تفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى سريان قرار منع السفر إلى خارج الكويت للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى (أب - أم - زوج زوجة- أبناء) والعمالة المنزلية ما لم يكن قد حصن ضد الفيروس المستجد عن طريق تلقي أي من اللقاحات المعتمدة وهي (فايزر بيونتك) و(أسترازينيكا أكسفورد) و(موديرنا) و(جونسون آند جونسون).

ولفت إلى استثناء بعض الفئات من قرار منع السفر إلى خارج الكويت وهم (المواطن الحاصل على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصوله على اللقاح نتيجة أسباب صحية) و(الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم) و(المواطنات الحوامل شريطة حصولهن على شهادة إثبات الحمل معتمدة من وزارة الصحة)، فضلا عن (الطلبة الدارسون في الخارج) و(أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدون في البلاد).

واستطرد أن قرار مجلس الوزراء بشأن منع دخول الركاب غير الكويتيين إلى البلاد لا يزال مستمرا حتى إشعار آخر، لافتا إلى ضرورة تسجيل المغادر من مطار الكويت الدولي في منصة (كويت مسافر) وتسجيل القادم في المنصة نفسها، إلى جانب تطبيق (شلونك).

ودعا الراغبين في الاستفسار عن الإجراءات الاحترازية المطبقة في مطار الكويت الدولي وكذلك التعاميم الصادرة عن (الطيران المدني) إلى التواصل عبر تطبيق (واتس آب) على الرقم 22200161.