شوبير: توقيع بن شرقي؟ الأهلي لا يريد خسارة نجومه

أكد الإعلامي أحمد شوبير، وجود مفاوضات بين إدارة النادي الأهلي والمغربي أشرف بن شرقي للانتقال لصفوف الفريق في الموسم المقبل.
وينتهي عقد بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2021-2022.
وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي على (أون تايم سبورتس):" بكل تأكيد الأهلي يفكر في التعاقد مع بن شرقي، هناك جس نبض بين الطرفين واتصالات مستمرة".
وأَضاف:" الأهلي ينتظر ما سيحدث في الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك سقف في التعاقدات".
وأكمل:" حتى الآن بن شرقي لم يوقع للأهلي، ولكن وارد جدًا بنسبة 50% توقيع اللاعب ولكن هذا الأمر يتوقف على سقف تعاقدات الأهلي، خاصة وأنه لا يريد خسارة نجومه".
وأتم:" لدي معلومات أيضًا أن الزمالك يفاوض بن شرقي لتجديد عقده، رغم تراجع مستوى اللاعب".