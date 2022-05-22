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شوبير: توقيع بن شرقي؟ الأهلي لا يريد خسارة نجومه

محمود عيسى
نشر في: الأحد 22 مايو 2022 - 5:20 م | آخر تحديث: الأحد 22 مايو 2022 - 5:20 م

أكد الإعلامي أحمد شوبير، وجود مفاوضات بين إدارة النادي الأهلي والمغربي أشرف بن شرقي للانتقال لصفوف الفريق في الموسم المقبل.

وينتهي عقد بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2021-2022.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي على (أون تايم سبورتس):" بكل تأكيد الأهلي يفكر في التعاقد مع بن شرقي، هناك جس نبض بين الطرفين واتصالات مستمرة".

وأَضاف:" الأهلي ينتظر ما سيحدث في الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك سقف في التعاقدات".

وأكمل:" حتى الآن بن شرقي لم يوقع للأهلي، ولكن وارد جدًا بنسبة 50% توقيع اللاعب ولكن هذا الأمر يتوقف على سقف تعاقدات الأهلي، خاصة وأنه لا يريد خسارة نجومه".

وأتم:" لدي معلومات أيضًا أن الزمالك يفاوض بن شرقي لتجديد عقده، رغم تراجع مستوى اللاعب".


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