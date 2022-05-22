أوكرانيا تمدد العمل بقانون الأحكام العرفية لمدة 90 يوما أخرى

واافق البرلمان الأوكراني اليوم الأحد على تمديد العمل بقانون الأحكام العرفية الساري منذ نهاية شباط/فبراير الماضي وتمديد التعبئة العامة لمدة 90 يوما أخرى حتى الثالث والعشرين من أغسطس المقبل.



جاء ذلك وفقا لما كتبه العديد من النواب في البرلمان الأوكراني على خدمة تليجرام للأخبار.



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فرض الأحكام العرفية لأول مرة يوم 24 شباط/فبراير، بعد ساعات من دخول أولى الدبابات الروسية عبر حدود بلاده وقام بتمديدها مرتين لمدة 30 يوما، لكن التعبئة العامة تم تمديدها مباشرة لمدة 90 يوما.



وجرت العادة أن تحتفل أوكرانيا بيوم الاستقلال في الرابع والعشرين من آب/أغسطس (اليوم التالي للموعد المحدد لنهاية الأحكام العرفية).



تمنح الأحكام العرفية للجيش حقوقا موسعة وتقيد الحريات المدنية مثل الحق في التظاهر. ويرى خبراء أن مدة العمل بقانون الأحكام العرفية تعد مؤشرا للمدة التي تستعد فيها كييف حاليا للمعارك المحتملة.



وكان قد تم نشر مشروع القانون الخاص بتمديد الأحكام العرفية بناء على اقتراح من الرئيس الأوكراني في الأسبوع الماضي.



وكان أوليكسي ارستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني أدلى بتصريحات يوم الأربعاء الماضي برر فيها التمديد الطويل نسبيا هذه المرة للأحكام العرفية بقوله إن الحرب التي بدأتها روسيا ستستمر حتى الخريف، وأشار إلى أن تمديد الأحكام العرفية لمدة 30 يوما كما كان الحال من قبل سيعطي الشعب الأوكراني أملا كاذبا.



وأكد ارستوفيتش المختص بالدرجة الأولى بالقضايا العسكرية على أهمية التواصل الأمين مع المجتمع أثناء الحرب.