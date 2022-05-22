الولايات المتحدة تهنئ أنتوني ألبانيز على فوزه بالإنتخابات التشريعية الأسترالية

قدمت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، التهنئة لزعيم حزب العمال الأسترالي أنتوني ألبانيزي، على فوزه في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس السبت.

وأصدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بيانا تم بثه على الموقع الرسمي لوزارته، قائلا: "بالنيابة عن الولايات المتحدة، أهنئ رئيس الوزراء المنتخب أنتوني ألبانيز على فوزه في الانتخابات الأسترالية أمس السبت".

وتابع: "أستراليا حليف وشريك وصديق حيوي للولايات المتحدة، ولأكثر من سبعة عقود، كان تحالفنا قوة من أجل الخير والسلام في العالم".

وأكد أن الولايات المتحدة وأستراليا سوف يواصلان العمل معا، لتعزيز الأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وحول العالم.

وكان حزب العمال الأسترالي بزعامة أنتوني ألبانيزي، قد فاز أمس في الانتخابات التشريعية، مطيحا برئيس الوزراء المحافظ سكوت موريسون.

وأنهى الناخبون الأستراليون، تسعة سنوات من حكم المحافظين بعد أن أطاحوا برئيس الوزراء سكوت موريسون في الانتخابات البرلمانية التي عكست نتائجها رفضا لتقاعسه عن اتخاذ تدابير لمكافحة تغير المناخ.

واختار الناخبون وعددهم نحو 17,2 مليون ناخب ممثليهم الذين سيشغلون 151 مقعدا في مجلس النواب لمدة ثلاث سنوات. وسيجري تجديد 40 مقعدا من مقاعد مجلس الشيوخ البالغة 76 لمدة ست سنوات. وسيكون الحزب أو الائتلاف الذي يفوز بالغالبية في مجلس النواب مسؤولا تلقائيا عن تشكيل الحكومة.