الوداد يسارع الوقت لحسم مستقبل مهاجمه قبل مواجهة الأهلي

تسعى إدارة فريق الوداد المغربي، حسم بقاء المهاجم الكونغولي جي مبينزا مع الفريق، حتى يتمكن اللاعب من التركيز في التدريبات قبل أيام من نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، منذ أيام في بيان رسمي، استضافة ملعب (مركب محمد الخامس) في المغرب لنهائي أبطال إفريقيا 2022، بين الأهلي والوداد، والمقرر له يوم 30 من شهر مايو الجاري.

صحيفة المنتخب المغربية كشفت اليوم الأحد، أن سعيد الناصري، رئيس الوداد البيضاوي، يرغب في حسم مستقبل الكونغولي مبينزا، بشراء عقده بشكل نهائي من فريقه أنتويرب البلجيكي.

وساهم تألق مبينزا في قيادة هجوم الوداد، رغبة إدارة الفريق المغربي استمرار اللاعب لمواسم قادمة.