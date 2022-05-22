أوكرانيا تطالب بحرمان روسيا من وضع الدولة العضو في اليونسكو

تعتزم أوكرانيا مناشدة منظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم "اليونسكو" لحرمان روسيا من وضع الدولة العضو.

وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية أنه تم تقديم مشروع القرار إلى البرلمان الأوكراني، وأن الوثيقة قيد النظر حاليًا من قبل لجنة السياسة الإنسانية والمعلوماتية.

وجاء في المذكرة التفسيرية لمشروع القرار: "بصفتها عضوًا في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، تشارك أوكرانيا دائمًا المبادئ الأساسية لهذه المنظمة وتهتم بالتراث الثقافي الموجود في أراضينا، لكن القصف المدفعي والضربات الجوية والصاروخية التي يشنها الاتحاد الروسي وقيادته تهدف إلى تدمير التراث التاريخي والثقافي لأوكرانيا.

وفي ضوء ذلك، ترى أوكرانيا أنه من غير المقبول أن يكون الاتحاد الروسي حاضرًا في اليونسكو، ولهذا يدعو البرلمان الأوكراني اليونسكو إلى حرمان روسيا من وضع دولة عضو.

كما دعا البرلمان الأوكراني، المجتمع الثقافي العالمي لدعم برنامج التمويل الكافي لترميم المعالم التاريخية والمعمارية لأوكرانيا.

وسجلت وزارة الثقافة والمعلومات الأوكرانية، 353 جريمة حرب ارتكبها الجيش الروسي ضد التراث الثقافي لأوكرانيا.

يذكر أنه في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير الماضي، اقتحمت القوات الروسية أوكرانيا حيث قصفت أولاً منشآت عسكرية، ثم المدن السلمية، وعلى وجه الخصوص كييف، تشيرنيهيف، ماريوبول ، خاركوف، خيرسون و زيتومير.