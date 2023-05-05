إصابة 8 عمال في انقلاب سيارة بالشرقية

أصيب 8 عمال بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة الجسد؛ إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل في طريق بلبيس - السلام بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل في طريق بلبيس - السلام، أمام منطقة المظلات بمركز بلبيس، ما أسفر عن إصابة 8 عمال في المعمار بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.