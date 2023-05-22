 أزهر مطروح: استقرار وهدوء في ثالث أيام امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية دون رصد شكاوى - بوابة الشروق
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أزهر مطروح: استقرار وهدوء في ثالث أيام امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية دون رصد شكاوى

أحمد سباق
نشر في: الإثنين 22 مايو 2023 - 6:54 م | آخر تحديث: الإثنين 22 مايو 2023 - 6:54 م

قال الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، إنه لم يتم رصد أية شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، وامتحانات شهادات القراءات للدور الأول، في يومها الثالث.

وأوضح رئيس المنطقة الأزهرية بمطروح، أن طلاب الشهادة الابتدائية أدوا الامتحان في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي اللغة العربية، والمطالعة والنصوص، وأدى طلاب شهادة التجويد الامتحان في مادتي القرآن الكريم، والخط والإملاء، في حين أدى طلاب شهادة العالية والتخصص الامتحان في مادتي القرآن الكريم والتفسير.

وأكد أن لجان الامتحانات سادها الهدوء، ولم تتلق غرفة العمليات الرئيسية، أية شكاوي خاصة بصعوبة الأسئلة، أو الوقت، كذلك حالات الشغب داخل اللجان.


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