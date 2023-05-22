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شولتس: إعادة انتخاب بايدن رئيسا لأمريكا أفضل من عودة ترامب

وكالات
نشر في: الإثنين 22 مايو 2023 - 7:42 م | آخر تحديث: الإثنين 22 مايو 2023 - 7:42 م
قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية 2024، أفضل من فوز سلفه دونالد ترامب.

وقال شولتس، ردا على سؤال تلميذ مدرسة ابتدائية في برلين حول الانتخابات الأمريكية المقبلة: "أعتقد أن الرئيس الحالي أفضل من سلفه، لذلك أريد أن يعاد انتخابه"، بحسب صحيفة "جازيتا رو" الألمانية.

كما أشار إلى أن "بايدن يتمتع بخبرة كبيرة ويدرك بدقة ما يجب فعله لمنع نشوب حرب عالمية".

وأضاف أن "الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سيكون خيارا سيئا ليس فقط للولايات المتحدة، ولكن أيضا لألمانيا".

وأكد شولتس، في وقت سابق، أنه "لا يراوده أدنى شك في أحقية بايدن بولاية ثانية"، بحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

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