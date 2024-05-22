أوكرانيا تجلي 1500 مدني من بيلوبيليا وفوروجبا في منطقة سومي

قامت السلطات الأوكرانية بإجلاء أكثر من 1500 مدني، من بينهم أكثر من 200 طفل من مدينتي بيلوبيليا وفوروجبا في منطقة سومي.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" عن فولوديمير أرتيوخ رئيس الإدارة العسكرية في سومي قوله للتلفزيون الأوكراني، إنه تم إجلاء 1500 شخص، بينهم أكثر من 200 طفل، من بيلوبيليا وفوروجبا في منطقة سومي. ولا يزال معظم السكان داخل منطقة سومي".

وفي الوقت نفسه، قال أرتيوخ إنه يمكن للسكان المغادرة إلى مناطق أخرى. وبشكل خاص، المناطق الغربية توفر هذه الفرصة. وهناك طرق للإخلاء، بواسطة الحافلات والقطارات.