دعت دعوة دولة قطر إلى عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية التي تحاول التشكيك وكيل الاتهامات لجهود الوساطة الجارية لوقف العدوان على غزة.

وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، على ضرورة أن ينصب التركيز في هذا الوقت الحساس على سبل إنهاء الحرب في القطاع.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، إن جهود وساطة دولة قطر المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية مستمرة، مؤكدا أن الدول الثلاث تعمل بتنسيق تام من أجل التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، بما يقود إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية @majedalansari : قطر تدعو إلى عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية المشككة في الوساطة بشأن غزة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/17wiq8WXHN — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) May 22, 2024

وأعرب مصدر مصري رفيع المستوى عن استغراب مصر من محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة على مدار الأشهر الماضية، للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ووقف نزيف الدماء في القطاع.

وقال المصدر، في تصريحات أوردتها فضائية «القاهرة الإخبارية»، إن بعض الأطراف تمارس لعبة توالي الاتهامات للوسطاء واتهامهم بالانحياز وإلقاء اللوم عليهم، فتارة تتهم قطر وتارة تتهم مصر، للتهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة لوقف إطلاق النار.

وأكد أن ممارسة مصر دور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن بقطاع غزة، جاءت بعد طلب وإلحاح متواصل للقيام بهذا الدور، نظرا لخبرة وقدرة وحرفية مصر في إدارة مثل تلك المفاوضات الصعبة.

وأشار إلى أنه «من الغريب استناد بعض وسائل الإعلام لمصادر تطلق عليها مطلعة»، قائلًا إن «مصر تتحدى إذا كان بالإمكان نسب ما نشر لمصادر أمريكية وإسرائيلية رسمية محددة».



