قال أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، إن إجمالي مشروع الموازنة عن العام المالي الجديد 2024/2025 اعتمد بقيمة 37.3 مليار جنيه، وتشمل موازنة استثمارية قيمتها 28.6 مليار جنيه، وأخرى جارية قيمتها 8.6 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس.

وذكر “سعد” أن الهيئة تستهدف 10.5 مليار جنيه إيرادات مقارنة بـ4.7 مليار جنيه، بزيادة 23% عن العام الحالي، والايرادات الخاصة بالمناطق الصناعية لا تقارن بالموانئ، إلا أن الأعوام الماضية بينما كانت إيرادات الموانئ تمثل 92% إلا أنها انخفضت إلى 85.5% تقريبا، بما يعكس حجم نمو الإيرادات في المناطق الصناعية.

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الجديدة وصلت إلى 6 مليار دولار، لكنها تدخل على مراحل وليس من أول يوم.

ونوه بأن إجمالي التكاليف في الموزنة الجديدة 7.5 مليار جنيه، وهي نسب متناسقة مع مكونات الإيرادات.

وأشار إلى أن الأرباح المتوقعة 2960 مليار حنيه، مقابل 2.46 مليار جنيه، بزيادة 20% عن العام الحالي.