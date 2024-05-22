وزيرة الخارجية الألمانية تستقبل نظيريها الفرنسي والبولندي في فايمار

تستقبل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك نظيريها الفرنسي والبولندي اليوم الأربعاء في مدينة فايمار الألمانية لإجراء مشاورات في إطار صيغة المحادثات المعروفة باسم "مثلث فايمار".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين إن المحادثات ستدور حول السياسة الأمنية والدفاعية في ضوء الحرب الروسية ضد أوكرانيا المستمرة منذ أكثر من عامين.

وأضاف المتحدث أن بيربوك ستجري أيضا مع نظيريها الفرنسي ستيفان سيجورني والبولندي رادوسلاو سيكورسكي محادثات بشأن مستقبل الاتحاد الأوروبي والوضع في الشرقين الأدنى والأوسط على خلفية حرب غزة.

وتأسس مثلث فايمار عام 1991 كصيغة محادثات من قبل وزراء خارجية الدول الثلاث آنذاك في مدينة فايمار الألمانية. وتعتزم بيربوك التوجه إلى فايمار مباشرة تقريبا عقب زيارة تضامنية لأوكرانيا. ودعت الوزيرة في العاصمة الأوكرانية كييف أمس الثلاثاء بشكل عاجل إلى مزيد من الدعم الدولي لأوكرانيا في مجال الدفاع الجوي.