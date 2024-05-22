بيربوك تؤيد دعوة وزير الدفاع الألماني لزيادة كبيرة في المساعدات لأوكرانيا

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قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنها تؤيد دعوة وزير الدفاع بوريس بيستوريوس لزيادة كبيرة في المساعدات لأوكرانيا هذا العام.

وصرحت بيربوك لصحيفة بيلد وغيرها من وسائل إعلام مجموعة أكسل سبرينجر مساء الثلاثاء: "أنا أتفق تماما مع وزير الدفاع .. ليس فقط معه، ولكن أيضا مع وزير الداخلية"، مضيفة: "نحن بحاجة إلى ميزانية أمنية".

وذكرت صحيفة بيلد يوم الأحد أن بيستوريوس يخطط لمتطلبات إضافية بقيمة 8ر3 مليار يورو (13ر4 مليار دولار) للدعم العسكري لأوكرانيا للعام الحالي.

ووفقا للتقرير، خصصت الحكومة الألمانية 1ر7 مليار يورو للمساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى الآن هذا العام.

ومع ذلك، تم تخصيص المبلغ بالكامل تقريبا، حيث لا يزال هناك 300 مليون يورو فقط معلقة لشراء الذخيرة والأسلحة الجديدة، حسبما ذكرت الصحيفة، نقلا عن مصادر حكومية.

وأضافت: "وفي مثل هذا الوضع الاستثنائي ، أعتقد أن الاستثناء يجب أن ينعكس أيضا وفقا لذلك في الميزانية، وهذا يتطلب الكثير من المال".

ووجهت بيربوك يوم الثلاثاء نداء لمزيد من الدعم الدولي لحماية سماء أوكرانيا من الغارات الجوية الروسية أثناء زيارتها لكييف.