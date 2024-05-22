قائد الجيش الجزائري: العيش في كنف السلم والأمن يستدعي بناء قوة دفاعية رادعة

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، أن "الحق في التمتع بالعيش في كنف السلم والأمن والطمأنينة يستدعي بالضرورة الحرص على بناء قوة دفاعية رادعة تضمن هذا الحق وتحميه".

وشدد شنقريحة، بحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية اليوم الأربعاء، في كلمة له خلال تفقده الناحية العسكرية الثانية (غربي البلاد) على"حرص الجيش الجزائري على إعمال مقاربة شاملة للرفع المستمر من القدرات القتالية لقوام المعركة وتعزيز الأدوات الدفاعية لبلادنا من خلال توفير كافة العوامل البشرية والتجهيزية لذلك".

من جهة اخرى، أفاد بيان آخر لوزارة الدفاع، باعتقال 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات متفرقة لوحدات الجيش الأسبوع الماضي عبر التراب الوطني.

إلى جانب توقيف 91 تاجر مخدرات وضبط محاولات إدخال 780 كيلوجراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، و49 كيلوجراما من الكوكايين ومليون و 44 ألفا و 943 قرص مهلوس.

كما جرى خلال نفس الفترة، اعتقال 349 شخصا بتهمة التهريب، و577 مهاجرا غير شرعي، وضبط مسدس رشاش من طراز كلاشنيكوف و13 بندقية صيد.

بالإضافة إلى كميات ضخمة من المواد الغذائية والوقود والتبغ. وتمكن خفر السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 25 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، بالسواحل الجزائرية.