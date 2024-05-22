كهربا: نتيجة مباراة الذهاب أمام الترجي صعبة

أكد محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم النادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمباراة الترجي التونسي التي تقام يوم السبت المقبل في إياب نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يستضيف الترجي التونسي مساء السبت المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل ذهابًا في تونس 0-0 السبت الماضي.

وقال كهربا في تصريحات مع وسائل الإعلام على هامش مران الأهلي اليوم، الأربعاء: «كرة القدم ليس لها كبير، ونتيجة 0-0 في الذهاب صعبة وليست النتيجة التي كنا نريدها، كنا نسعى للفوز 1-0، ولكن المباريات الصعبة تظهر شخصية لاعبي الأهلي ومفيش صعب على الأهلي».

وأضاف: «هناك ثقة كبيرة لدى اللاعبين وفي تحليهم بشخصية الأهلي التي دائمًا ما تكون حاضرة في المواجهات الكبيرة، وجميع اللاعبين على قدر من المسئولية لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير».

وطالب كهربا جماهير النادي الأهلي بالدعم والمساندة فقط أمام الترجي خلال الـ90 دقيقة، مشددًا على أن الجميع سيبذل كل ما في وسعه لإسعادهم والتتويج بالبطولة.

وأتم: «الجميع يشعر بالحزن بسبب إصابة علي معلول، فهو أخ لنا جميعًا، وسنحاول الفوز بالبطولة لإهدائها له».