كريم فؤاد: مباراة الترجي صعبة

يرى كريم فؤاد، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، أن عامل التفوق التاريخي مهم ولكنه ليس كافيًا لتحقيق الفوز أمام الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يستضيف الترجي التونسي مساء السبت المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل ذهابًا في تونس 0-0 السبت الماضي.

وقال كريم فؤاد في تصريحات مع وسائل الإعلام على هامش مران الأهلي اليوم، الأربعاء: «مباراة صعبة ونتيجة الذهاب ليست ما كنا نتمنى وندعوا الله أن يوفقنا في مباراة السبت ونحقق لقب البطولة».

وأضاف: «الكل على أتم الاستعداد للمباراة، وأعلى درجات التركيز من أجل الفوز في المباراة وأي لاعب سيشارك سيكون على قدر المسؤولية».

وأوضح: «عامل التاريخ له دور مهم ولكنه ليس حاسمًا في نتيجة المباراة، وكل جيل له ظروفه، والفريق يحترم بشدة منافسه الترجي، وسيخوض المباراة بكل قوة».

وأتم: «نستعد بشكل قوي لمباراة الإياب، والجميع ملتزم بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني في التدريبات، ويبذل قصارى جهده من أجل إسعاد الجماهير والتتويج باللقب الإفريقي للعام الثاني على التوالي».