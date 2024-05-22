شمال سيناء تستعد لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية

ناقش اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، استعدادات المحافظة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام للثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وجه الغندور، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته بحضور رؤساء مجالس المدن والمديريات المعنية، إلى جانب حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد عبد العظيم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، باستعداد كافة الجهات لضمان خروج الامتحانات بصورة جيدة.

وأكد الغندور أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل وتستمر حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو المقبل، بينما تبدأ امتحانات الثانوية الأزهرية يوم السبت الموافق 1 يونيو وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 15 يوليو، ويتخللهما عطلة عيد الأضحى المبارك. في حين ستبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 25 مايو الجاري وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو.

وشدد الغندور على رفع كفاءة المدارس والمعاهد الأزهرية التي بها لجان امتحانية والمناطق المحيطة بها، وتوفير الإنارة المناسبة داخل وفي محيط اللجان، مع توفير مولد كهرباء احتياطي لتشغيله في حالة انقطاع التيار الكهربائي، وذلك بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم والأزهر الشريف وشركة توزيع الكهرباء. كما شدد على توفير سيارة إسعاف بمحيط اللجان وتوفير زائرة صحية في المدارس التي بها لجان امتحانية بالتنسيق مع مديرية الصحة، وتجهيز وإعداد اللجان وتزويدها بكافة الاحتياجات اللازمة لأداء الطلاب للامتحانات بسهولة ويسر، وتجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بمختلف الإدارات التعليمية وتزويدها بالوسائل المعيشية المناسبة.

أعلن الغندور عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة لمتابعة سير وانتظام الامتحانات وحل أي مشكلات طارئة بالتنسيق مع غرفتي العمليات بمديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية بالعريش.

وشدد الغندور على منع الغش وتنفيذ التعليمات الوزارية بخصوص سير وانتظام الامتحانات سواء لطلبة الثانوية العامة أو الأزهرية أو الدبلومات الفنية وتوفير الهدوء للطلاب داخل لجان الامتحانات، ومنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية إلى لجان الامتحانات.

بدوره، أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم على جاهزية جميع المدارس واللجان للامتحانات، لافتًا إلى أن عدد طلاب الثانوية العامة يبلغ 4,247 طالبًا وطالبة، موزعين على 15 لجنة بواقع 7 لجان بالعريش، و3 لجان بالشيخ زويد ورفح، و5 لجان ببئر العبد.

وأضاف رضوان أن عدد طلاب الدبلومات الفنية يبلغ 3,886 طالبًا وطالبة، من بينهم (2,178 طالبًا وطالبة بالتعليم الصناعي، و991 طالبًا وطالبة بالتعليم التجاري، و619 طالبًا وطالبة بالتعليم الزراعي، و98 طالبًا وطالبة بالتعليم الفندقي) موزعين على 24 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

من جانبه، قال محمد عبد العظيم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، إن عدد طلبة الثانوية الأزهرية يبلغ 573 طالبًا وطالبة، موزعين على 6 لجان امتحانية بالعريش، والشيخ زويد، وبئر العبد، ورابعة، وأم شيحان بوسط سيناء، لافتًا إلى وجود 5 مراكز لتوزيع الأسئلة من بينها مركز رئيسي و4 مراكز فرعية.