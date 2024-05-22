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بريطانيا: سوناك يعلن عن إجراء انتخابات عامة في الرابع من يوليو

د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 مايو 2024 - 8:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 مايو 2024 - 8:49 م

دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى إجراء انتخابات عامة في الرابع من  يوليو، قائلا إنها "اللحظة المناسبة لبريطانيا لاختيار مستقبلها".

وقالت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) إن سوناك راهن على أن تحسن أرقام التضخم وانتعاش الاقتصاد سيساعدانه في التغلب على تقدم حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي بـ 20 نقطة على حزب المحافظين.

وقال سوناك إن "هذه الانتخابات ستجرى في وقت أصبح فيه العالم أكثر خطورة مما كان عليه منذ نهاية الحرب الباردة".

وأضاف بأن "الأوقات المضطربة" تتطلب "خطة واضحة".

وجاء إعلان سوناك عن إجراء الانتخابات بعد أن أفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن نسبة التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين تراجعت إلى 3ر2% في أبريل، مقارنة بنسبتها في مارس التي بلغت 2ر3%.

ووصف سوناك ذلك بأنه بمثابة "انجاز رئيسي" للبلاد، حيث عاد التضخم الآن إلى مستوياته الطبيعية.


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