أعلن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، دعمه الكامل لنادي بيراميدز في مواجهته أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن الفريق يمثل مصر في هذا المحفل القاري، ويستحق المساندة الجماهيرية والمؤسسية.

وقال صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»:" بيراميدز نادٍ مصري ويُمثلنا جميعًا في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وسنكون إلى جانبه في مباراة الإياب بالقاهرة، سنوفر له الدعم الجماهيري، رغم أننا لم نقدّم دعماً ماليًا مباشرًا."

وأضاف الوزير:" سأكون في المدرجات لتشجيع بيراميدز بنفسي في ستاد القاهرة، ومن كل قلبي أتمنى أن يتوَّج باللقب القاري."

وأشار صبحي إلى أن أي ناد مصري يصل إلى نهائي بطولة أفريقية يُعتبر بمثابة منتخب وطني، قائلاً:" نحن لا نتأخر عن أي فريق يرفع راية مصر في المحافل الدولية، وسنظل ندعمهم دائمًا."

وفي سياق آخر، أكد وزير الشباب والرياضة أن مصر لا تتخلى عن أبنائها، وذلك تعليقًا على استقباله عددًا من أفراد البعثة الفنية والرياضية العائدين من ليبيا، بعد تعرضهم لظروف استثنائية هناك، وقال:" الدولة المصرية دولة كبيرة ومسؤولة، ولم ولن تترك أبناءها أبدًا، خاصة في المواقف الصعبة."