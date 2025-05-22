بلومبرج: السعودية وفرنسا تعدان خطة لنزع سلاح حماس

كشفت وكالة «بلومبرج» للأنباء، اليوم الخميس، أن فرنسا والمملكة العربية السعودية تعملان بشكل مشترك على صياغة مقترح لنزع سلاح حركة حماس، مما يمهد الطريق أمام تحولها إلى هيئة سياسية بحتة.

وبحسب وكالة «معا»، ذكر التقرير أن مسئولين سعوديين يتواصلون مع حماس بشأن هذه الخطوة. ولم يعرف بعد ما إذا كان المسئولون الفرنسيون على اتصال أيضا بمسئولي حركة حماس.

وبحسب التقرير، فإن الهدف الحالي هو تحويل حماس إلى كيان سياسي قادر على المشاركة في الحكومة الفلسطينية المستقبلية.

وتعتقد مصادر مطلعة على التفاصيل أنه إذا سُمح لحماس بالاحتفاظ بمستوى معين من السلطة السياسية، فإن فرص موافقتها على نزع سلاحها ستكون أكبر.

وليس من المستبعد أن تعارض إسرائيل الاقتراح الذي تصوغه فرنسا والسعودية، لأنها تصر على أنه لا ينبغي أن تبقى لحماس أي سلطة سياسية في اليوم التالي للحرب في غزة.

ويأتي نشر التقرير قبل مؤتمر السلام الذي يخطط له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ويعقد المؤتمر في الأمم المتحدة في 17 يونيو المقبل، واستعدادا له تمارس فرنسا «ضغوطا» على عدد من الدول الغربية بهدف الاعتراف بدولة فلسطينية والإعلان عن ذلك في المؤتمر.