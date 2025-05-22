 حصيلة إصابات الحرب على غزة تتجاوز 122 ألفا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حصيلة إصابات الحرب على غزة تتجاوز 122 ألفا

هديل هلال
نشر في: الخميس 22 مايو 2025 - 2:17 م | آخر تحديث: الخميس 22 مايو 2025 - 2:17 م

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الخميس، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 107 شهداء، و247 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 53 ألفًا و762 شهيدًا، و122 ألفًا و197 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف حرب الإبادة على غزة، إلى 3613 شهيدًا، و10 آلاف و156 إصابة.

وجددت التنويه أن️ عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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