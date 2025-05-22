فتحت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أمس، باب التقديم على 15 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بإعلان سكن لكل المصريين 7.

وتتراوح مساحة الوحدات بين 90 مترًا مربعًا إلى 127 مترًا مربعًا، وهي مطروحة بنظام التمويل العقاري بفائدة 12% حتى 20 عامًا.

وتنشر "الشروق" في هذا التقرير الأوراق المطلوبة للتقديم على وحدة سكنية بالمشروع.

- مــلء وتوقيــع اســتمارة الحجــز للوحــدة الســكنية والإقرار (المرفقيــن بالكراســة) بخــط واضـــح.

- إرفــاق إيصــال ســداد مقــدم الحجــز ومصاريــف التســجيل والمصاريــف الإدارية إضافــة للمســتندات التاليــة بصيغة PDF (بحد أقصى 2 ميجا) لتحميلها على الموقع بملف واحد:

1. صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

2. شــهادة بإثبــات صافــي الدخــل الســنوي أو الشــهري للفــرد أو الأسرة (الــزوج والزوجــة ) إذا كانــت تعمــل، علــى أن تكون مختومة وموقعــة ومؤرخــة مــن جهــة العمــل فــي تاريــخ الإعلان، بحيــث تشــمل صافــي المكافــآت والبـدلات والأربـاح والحوافـز السـنوية التـى يتحصـل عليهـا الفـرد أو الأسرة إذا كانـت تعمـل.

3. أي مسـتندات خاصـة بمصـادر الدخـل الإضافية (إن وجد) سواء: عمـل إضافـي – الأملاك الزراعيـة أو العقـارات أو الأراضـي - معـاش اســتثنائي أو خلافــه - امتــلاك أي ســندات أو أســهم أو ودائــع أو أي أوعيــة ادخاريــة أو حســابات التوفيـــر أو أي أوراق ماليــة تــدر دخــلا إضافــيا على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.

4. صـور مـن الشـهادات الرسـمية المثبتـة للحالـة االجتماعيـة وعـدد أفـراد الأسرة، وهـي كمـا يلـي: وثيقـة الـزواج أو الطـلاق أو الوفـاة - شـهادات ميـاد الأبناء القصـر(رقـم قومـي مميكـن) - قيـد عائلـي مميكـن لصاحـب الطلـب )مـا عـدا: الأعزب، والمطلقـة، الأرملة).

5. إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

6. فـي حالـة سـبق الحجـز بأحـد مشـروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيـص والاستفادة: يشـترط تقديـم مسـتند يفيـد سـحب مقـدم جديـة الحجـز بالإعلان السـابق.

- بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال:

• شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات األساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.

• ويشترط ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن 6 أشهر.

- بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص:

• شـهادة معتمـدة مـن جهـة العمـل تتضمـن جميـع البيانـات الأساسـية بصافـي الدخـل السـنوي أو الشـهري، موضحـا بهـا رقـم السـجل التجـاري والبطاقـة الضريبيـة لجهـة العمـل.

• يشترط ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن 6 أشهر.

- بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:

• تقديم مسـتند الإفادة بالتسـجيل لـدى مصلحـة الضرائـب.

• شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحا بها المهنة.

• صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.

• ويشترط ألا تقل مدة مزاولة العمل عن 12 شهرا.

- بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:

• طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات (إن وجد).

• صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.