 الإمارات تدين بشدة مقتل موظفين من السفارة الإسرائيلية في واشنطن: أعمال إجرامية - بوابة الشروق
الخميس 22 مايو 2025 5:17 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الإمارات تدين بشدة مقتل موظفين من السفارة الإسرائيلية في واشنطن: أعمال إجرامية

وام
نشر في: الخميس 22 مايو 2025 - 4:36 م | آخر تحديث: الخميس 22 مايو 2025 - 4:36 م

أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي أدت إلى مقتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية في واشنطن، معربة عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها وتضامنها مع أهالي وذوي الضحايا، ومع الشعب الإسرائيلي جراء هذا الهجوم الآثم.

وقُتل رجل وامرأة رميا بالرصاص أمام المتحف اليهودي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، نقلا عن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، أن القتيلين موظفان بالسفارة الإسرائيلية.

وكان المتحف يستضيف في ذلك الوقت حفل استقبال الدبلوماسيين الشباب، الذي تنظمه اللجنة الأمريكية اليهودية.

وأشارت تقارير إلى أن إطلاق النار القاتل وقع بالقرب من شارعي إف, ثيرد في شمال غرب العاصمة، وهي منطقة تقع أيضًا بالقرب من مكتب التحقيقات الاتحادي ومكتب المدعي العام الأمريكي.

وبحسب مصادر شبكة «إن بي سي»، استجابت فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الاتحادي للحادث، الذي وقع بالقرب من مقر شرطة العاصمة.

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