موندو: برشلونة يقرر تفعيل بند شراء حمزة عبد الكريم

حسم نادي برشلونة موقفه بشأن مستقبل المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم، متجهًا لتفعيل بند الشراء النهائي في عقده، مقابل 3 ملايين يورو لصالح الأهلي، مع وجود متغيرات قد ترفع القيمة الإجمالية للصفقة إلى 5 ملايين يورو.

وبحسب ما أوردته صحيفة «موندو ديبورتيفو»، فإن استدعاء اللاعب لصفوف منتخب مصر ساهم في تسريع خطوات حسم الصفقة، في ظل القناعة المتزايدة داخل النادي الكتالوني بإمكاناته الفنية.

وأثار إعلان قائمة منتخب مصر، التي ضمت 27 لاعبًا للمشاركة في كأس العالم، حالة من الجدل، بعد إدراج اسم عبد الكريم (18 عامًا)، لاعب فريق الشباب «A» في برشلونة، وهو ما لفت الأنظار داخل مصر وقطاع الناشئين بالنادي الإسباني.

وفي الوقت الذي التزمت فيه إدارة برشلونة الصمت في البداية، عادت مصادر داخل النادي لتؤكد أن الموافقة النهائية على تفعيل بند الشراء باتت قريبة للغاية.

ويُعد قرار المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، باستدعاء اللاعب الشاب خطوة جريئة، خاصة أنه لم يخض أي تجربة مع الفريق الأول حتى الآن، وهو ما زاد من الاهتمام به داخل أروقة برشلونة، لا سيما في ظل سياسة النادي المتعلقة بضبط الرواتب والالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف.

ومن المنتظر أن يظهر عبد الكريم في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إلى جانب نجوم بارزين مثل محمد صلاح وعمر مرموش، رغم عدم تصعيده حتى الآن إلى فريق برشلونة «ب» لأسباب إدارية.

وتبقى الكلمة الأخيرة في الملف بيد المسؤول عن قطاع الناشئين، خوسيه رامون أليكسانكو، الذي لم يعلن موقفه رسميًا، إلا أن المؤشرات الداخلية تؤكد اقتناعه بإمكانات اللاعب، حيث ترى الإدارة أنه يمتلك «مقومات واعدة لمستقبل كبير».

وكان عبد الكريم قد انضم إلى برشلونة في فبراير الماضي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، قبل أن يلفت الأنظار سريعًا بتألقه مع فريق تحت 19 عامًا، مسجلًا «هاتريك» خلال 15 دقيقة في الفوز الكاسح على مونتيكارلو بنتيجة 9-0، ليضع نفسه ضمن أبرز المواهب الصاعدة داخل النادي.