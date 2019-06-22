الرئيس السيريلانكي يعلن تمديد حالة الطوارئ في البلاد

أعلن الرئيس السيريلانكي، مايثريبالا سيريسينا، اليوم السبت، تمديد حالة الطواريء التي فرضت في البلاد بعد اعتداءات عيد الفصح، التي وقعت 21 أبريل الماضي.

وقال سيريسينا - في مرسوم نقلته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية - إن حالة "الطوارئ العامة" ما زالت قائمة في البلاد، وبالتالي سيتم تمديد الإجراءات الاستثنائية المتخذة إثر الاعتداءات الإرهابية، والتي تزيد من صلاحيات قوات الشرطة والأمن لتوقيف المشبوهين واعتقالهم.

وكان الرئيس سيريسينا قد صرح لدبلوماسيين من أستراليا وكندا واليابان والولايات المتحدة ودول أوروبية، بأن الوضع الأمني "عاد إلى طبيعته بنسبة 99%".

يذكر أنه تم فرض حالة الطواريء العامة في سيريلانكا إثر التفجيرات الانتحارية التي استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فاخرة في كولومبو في عيد الفصح الماضي، أسفرت عن مقتل 258 شخصا وإصابة 500.