ارتفاع إصابات كورونا بين عاملي مصنع تونيس الألماني إلى 1553 حالة

واصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بين العاملين في مصنع شركة تونيس للحوم في مدينة ريدا-فيدنبروك، ارتفاعه وذلك بعد ظهور بؤرة للوباء في هذا المصنع.

وقال توماس كولبوش، رئيس لجنة متابعة الأزمة في دائرة جوترسلوه غربي ألمانيا، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين إن هناك 1553 حالة إيجابية لأشخاص يعملون بشكل مباشر في المصنع، الذي يعد أكبر مصنع لصناعة اللحوم في ألمانيا.

وأضاف أن إجمالي عدد العينات التي تم أخذها بلغ 6650 عينة.

كانت سلطات منطقة جوترسلوه أعلنت أمس الأحد أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بين العاملين في المصنع وصل إلى 1331 حالة.