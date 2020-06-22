أعلن المركز الحكومي لإدارة أزمة "كورونا" بتايلاند، اليوم الاثنين، تسجيل 3 ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أنه لم يجرِ تسجيل أي وفيات.. ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و151 حالة توفي منها 58 حتى الآن.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن المتحدث باسم المركز تاويسين ويسانويوتين قوله: إن الإصابات الجديدة تم اكتشافها في الحجر الصحي لمواطنين تايلانديين عائدين من الهند.

وأضاف ويسانويوتين أنه مع ذلك لا يمكن للبلاد تخفيض حذرها لأن حالة واحدة وافدة أو اكتشاف ثلاث حالات مثل اليوم يمكن أن يؤدي إلى تفشي المرض محليًا.