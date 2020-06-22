هيئة الدواء: ضخ من 3 إلى 6 أضعاف البيع الشهري لأدوية كورونا في الأسواق

قال الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، إن كميات الأدوية اللازمة لعلاج فيروس كورونا التي تم ضخها في السوق خلال الفترة من 8 يونيو وحتى 17 يونيو، توازي من ثلاثة إلى ستة أضعاف البيع الشهري لتلك الأصناف.

وانتقد في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الأحد، تصرف العديد من الناس بلجوئهم لتخزين الأدوية، ذاكرًا أن ثقافة التخزين من أهم أسباب عدم توافر بعض الأدوية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية على بذل الهيئة للجهود من أجل توفير الأدوية للمواطنين في الصيدليات والمراكز الصحية وغيرها.

وتلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن الجهود المبذولة من الهيئة خلال الفترة من 8 يونيو وحتى 17 يونيو لتأمين احتياجات المواطنين والدولة من المستحضرات الدوائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومتابعة مستمرة، لتوفير الأدوية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وغيره من الأمراض، مطمئنا المصريين بأن الحكومة تعمل على توافر مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة، وبالتالى لا داعى لتخزين الأدوية على الإطلاق.