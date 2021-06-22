قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه يمكن الجزم حاليًّا بإمكانية حدوث موجة رابعة لتفشي فيروس كورونا، مؤكدًا الحاجة لمتابعة الموقف ومدى الالتزام بالإجرءات الاحترازية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الدولة تبذل جهودًا ضخمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير اللقاحات من مصادر متعددة، والتأكد من صلاحية وإيجابيتها، واعتمادها من قِبل هيئة الدواء المصرية.

وشدد على أن جميع المتواجدين في مصر يحصلون على نفس اللقاحات سواء كانوا مسؤولين في الدولة أو مواطنين، لافتًا إلى أن اللقاحات متوفرة حاليًّا بدرجة وصفها بـ«المعقولة»، كما تم التعاقد على كميات ضخمة تصل تباعًا.

وأشار إلى أن الفترة الأولى من بدء عملية التلقيح شهدت حالة من التردد في الحصول على اللقاح، معتبرًا أن النقطة الإيجابية التي أسعدته بشكل كبير هو الإقبال المتزايد في الحصول على هذه اللقاحات من كل الفئات.

وأوضح أن مؤسسات كبيرة تضم عاملين بالآلاف تطلب تطعيمًا كاملًا للعاملين فيه، واصفًا هذا الأمر بالإيجابي للغاية، باعتبار أن التطعيم في هذه المرحلة يساهم بشكل كبير في الحد من انتشار المرض.

وأفاد تاج الدين، بأن كافة الفيروسات بما في ذلك كورونا، قابلة للتحور والتحور، مؤكدًا أن كافة الطفرات التي شهدها العالم على مدار الفترات الماضية لا تزال تحت السيطرة بغض النظر عن المسميات التي تُطلق عليها.