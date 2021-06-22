 محافظ الشرقية يكرم فريق الكرة بنادي بلبيس لصعودهم للدوري الممتاز ب - بوابة الشروق
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محافظ الشرقية يكرم فريق الكرة بنادي بلبيس لصعودهم للدوري الممتاز ب

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
كتبت – فاطمة علي
نشر في: الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 9:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 9:15 م
كرم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لاعبي فريق كرة القدم بنادي بلبيس الرياضي، وذلك بمنحهم شهادات تقدير وميداليات تذكارية، وذلك بمقر النادي بمدينة بلبيس؛ احتفالًا بصعود الفريق للدوري الممتاز ب، بعد تصدر مجموعتهم في القسم الثالث، والتي تضُم فرق محافظتي الشرقية والمنوفية.

وقال المحافظ، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إنه قرر دعم نادي بلبيس الرياضي بمبلغ 250 ألف جنيه؛ مساهمةً من المحافظة لاستكمال رحلة فريق كرة القدم بالدوري الممتاز ب، قبل أن يشير إلى الدعم والمساندة لجميع الفرق الرياضية على مختلف الألعاب الفردية والجماعية والممثلة لمحافظة الشرقية.

حضر التكريم الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة والأستاذ علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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