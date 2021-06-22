تعتزم موزمبيق بيع حصة الأغلبية في مشروع سد مفاندا نكوا، المقرر تشييده لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وتبلغ قيمة المشروع 4. 2 مليار دولار، ومن المتوقع أن يكون أحد أكبر السدود في منطقة جنوب القارة الأفريقية، حسبما قال كارلوس يوم، المدير المسؤول عن المشروع.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن يوم قوله في مقابلة جرت يوم 15 يونيو بالعاصمة مابوتو، إن الحكومة سوف تصدر طلبا لتقديم عروض في وقت لاحق هذا العام، وسوف تستغرق ما يصل إلى أربعة أشهر لاختيار العرض الفائز وستة أسابيع أخرى للتفاوض على اتفاقية التنمية المشتركة.

وقال إن الهدف هو الوصول إلى الاتفاق المالي بحلول عام 2024 للمنشأة التي تبلغ طاقتها 1500 ميجاوات، وخط نقل مرتبط بها يمكن أن يزيد التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 4.4 مليار دولار.

وسوف يقام السد على نهر زامبيزي، على بعد نحو 60 كيلومترا (37 ميلا) من سد كاهورا باسا للطاقة الكهرومائية، والذي ينتج 2075 ميجاوات من الطاقة.

وتبيع موزمبيق معظم الكهرباء من ذلك السد لجنوب أفريقيا المجاورة، التي تعاني من نقص في الطاقة منذ أكثر من عقد.