ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفعانستان إلى 2500 قتيل ومصاب

أفادت وسائل إعلام رسمية في أفغانستان بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة ريفية جبلية في شرق البلاد، بالقرب من الحدود الباكستانية صباح اليوم الأربعاء، إلى ألف قتيل و1500 مصاب.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن الزلزال بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر، وقد تسبب في تدمير عدد من المباني في إقليمي "خوست" و"باكتيكا".

ويقع مركز الزلزال على بعد نحو 50 كيلومترا جنوب غرب مدينة "خوست"، الواقعة بالقرب من الحدود الباكستانية، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وحثّت السلطات الأفغانية جميع وكالات الإغاثة على إرسال فرق إلى المنطقة على الفور للحيلولة دون وقوع كارثة.