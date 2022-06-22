ولي العهد السعودي ينهي جولته الخارجية ويغادر العاصمة التركية أنقرة

غادر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، العاصمة التركية أنقرة، مساء الأربعاء، في ختام جولة خارجية.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقدمة مودعي الأمير محمد بن سلمان.



وقال الأمير محمد بن سلمان عند مغادرته أنقرة، "زيارتي إلى تركيا تؤكد حرص بلدينا على المضي قُدمًا في ترسيخ العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات".



وفي وقت سابق اليوم، عقد الرئيس التركي لقاءً ثنائيًا مع الأمير محمد بن سلمان.



جاء ذلك عقب استقبال رسمي حافل، في المجمع الرئاسي بأنقرة، أقامه الرئيس التركي لولي العهد السعودي.



وكان الأمير محمد بن سلمان وصل إلى تركيا، الأربعاء، قادما من الأردن ضمن جولة خارجية قادته أيضا إلى مصر.