المملكة المتحدة والتعاون الخليجي يبدآن مفاوضات إبرام اتفاق تجارة حرة

أصدرت المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي بيانا مشتركا اليوم الأربعاء بمناسبة إطلاق مفاوضات بشأن إبرام اتفاق تجارة حرة بينهما.

وبحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، جاء في البيان: "يسرنا اليوم أن نعلن عن إطلاق مفاوضات اتفاق تجارة حرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وبناء على العلاقات الوثيقة بين الجانبين، من المتوقع أن يعزز اتفاق التجارة الحرة العلاقات الاقتصادية الثنائية وشراكتنا الاستراتيجية".

وأضاف البيان: "نحن ندرك أنه من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى دعم بيئة تجارية مفتوحة قائمة على قواعد التجارة العالمية التي تدعم النمو والازدهار المتبادلين".

وذكر البيان أن "اتفاق التجارة الحرة سيكون طموحا وشاملا وحديثا ليناسب القرن الحادي والعشرين. وسيساهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال تعزيز التجارة في السلع والخدمات، فضلا عن المجالات الجديدة المبتكرة والتكنولوجيات الناشئة بطريقة تعود بالفائدة على الطرفين".

ووفقا لموقع الحكومة البريطانية، توصلت وزيرة التجارة البريطانية آن ماري تريفيليان والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح الحجرف، إلى تفاهم لإعلان إطلاق مفاوضات إبرام اتفاق للتجارة الحرة رسميا بين الجانبين، ومن المقرر السعي إلى بدء الجولة الأولى من المفاوضات خلال الصيف الجاري.