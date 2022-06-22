ثلاث من دول غرب البلقان تدرس عدم المشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي

يدرس زعماء 3 من دول غرب البلقان، وهي صربيا وألبانيا ومقدونيا الشمالية، عدم المشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي، التي تعقد هذا الأسبوع.

وبالإضافة إلى مناقشة وضع أوكرانيا كمرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أيضا أن تبحث القمة، التي تبدأ غدا الخميس، احتمالات انضمام دول غرب البلقان للتكتل.

والسبب وراء الغياب المحتمل للدول الثلاث هو التهديد باستخدام حق النقض (الفيتو) من قبل بلغاريا، العضو بالاتحاد الأوروبي، التي كانت تمنع بدء مفاوضات الانضمام مع مقدونيا الشمالية وألبانيا، منذ أكثر من عامين.

وتطالب صوفيا كشرط مسبق لمحادثات الانضمام إلى التكتل مع مقدونيا الشمالية أن يتم بحث أيضا قضايا "التاريخ المشترك واللغة والهوية الوطنية".

ومن بين قضايا أخرى، ستتخذ قمة الاتحاد الأوروبي قرارا حول وضع المرشح المحتمل لأوكرانيا ومولدوفا.

وباتت دول غرب البلقان، التي تضم أيضا البوسنة والهرسك وكوسوفو ومونتينجرو (الجبل الأسود)، في مراحل مختلفة من عمليات تقديم طلبات للانضمام إلى التكتل.