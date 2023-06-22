رئيس ليتوانيا يريد فرض المزيد من العقوبات الأوروبية على روسيا

شدد رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا على فرض إجراءات عقابية أكثر وأشد صرامة من جانب الاتحاد الأوروبي على روسيا.



وقال ناوسيدا في فيلنيوس اليوم الخميس في اجتماع عقده مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي الأخرى: "كي تكون العقوبات فعالة، ندعو إلى إلغاء كل الإعفاءات التي لا تخلق سوى ثغرات".



وأضاف أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يفكر في فرض حزمة أخرى من العقوبات، بما في ذلك ضد شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية والمملوكة للدولة.



ووافقت الدول الأعضاء بالتكتل على حزمة جديدة من العقوبات على روسيا فقط أمس الأربعاء، وهي الحادية عشرة التي تفرضها حتى الآن.